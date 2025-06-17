Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Özdağ'ın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa