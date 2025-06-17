Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, 'zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Özdağ'ın tahliyesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak 20 kilo verdi: Şimdi plaj sezonuna hazırım

20 kilo verdi! Değişimini görenler tanımakta zorlanıyor
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı

Fenerbahçe masadaydı! Kyle Walker ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri çarpıştı

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri çarpıştı
Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran MOSSAD karargahını vurdu

Demir Kubbe yine etkisiz kaldı, İran en önemli noktayı vurdu
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.