Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın Şanlıurfa'da Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara şok baskın düzenledi. Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara şok baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemesine el koyan ekipler, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı. Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemelerine el koyan ekipler, kaldırım işgali yapan esnafın malzemesini de kaldırdı. Toplanan malzemeler araçlara yüklenip götürülürken izin almalarına rağmen kurallara aykırı satış yapanlara ise cezai işlem uyguladı. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.