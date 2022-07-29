Zabıtadan pazar denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zabıtadan pazar denetimi

Zabıtadan pazar denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

 - Güncelleme:

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.

Çayırova halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını gece gündüz titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, rutin denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçede kurulan pazarları denetleyen ekipler, tezgahları tek tek gezerek fiyat etiketi kontrolü, gramaj kontrolü, etiketlerin düzgün konulması ve rakamların okunabilir olması gibi hususları kontrol etti. Tüketici hakları ile ilgili bilgi veren ekipler, pazarcılara hijyen şartlarına uygun hareket edilmesi noktasında uyarılarda bulundu. Öte yandan ekipler rutin olarak yaptıkları market, fırın, kasap ve pastane denetimlerine devam ediyor. Zabıta müdürlüğü yetkilileri kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüğünü bildirdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü Zabıta 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title