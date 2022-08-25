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Zabıta ekipleri 8 markete ceza yazdı

3. Sayfa Haberleri

Zabıta ekipleri 8 markete ceza yazdı

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde yapılan denetimlerde yanıltıcı etiket kullanan 3 markete ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan 5 markete para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde yapılan denetimlerde yanıltıcı etiket kullanan 3 markete ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan 5 markete para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta zabıta ekipler kent merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 17 markette, etiket ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler konusunda denetimlerde bulundu. Yapılan denetimler sonucunda 3 market işletmesinde yanıltıcı etiket tespit edilirken, 5 market işletmesinde son kullanma tarihi geçmiş ürün satışa arz edildiğinden dolayı Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca para cezası uygulandı.

Öte yandan tarihe geçmiş ürünler ise imha edildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Zabıta 3. Sayfa Haberler

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