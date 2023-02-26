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Yüzmek için denize giren kadın boğulmaktan son anda kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Yüzmek için denize giren kadın boğulmaktan son anda kurtuldu Yenikapı Sahili'nde yüzmek için denize giren Fas uyruklu bir kadın boğulmak üzereyken İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüzmek için denize giren kadın boğulmaktan son anda kurtuldu

İSTANBUL - Yenikapı Sahili'nde yüzmek için denize giren Fas uyruklu bir kadın boğulmak üzereyken İtfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yenikapı Sahili'nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Fas uyruklu E. F. isimli kadın yüzmek için denize girdi. Kadın dalgaların da fazla olması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri denizin yaklaşık 25 metre açığından Fas uyruklu kadını kurtararak bota aldı.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Fas 3. Sayfa Haberler

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