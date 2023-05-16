Yüzmek için denize giren gencin cansız bedeni bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için denize giren 21 yaşındaki Afganistan uyruklu gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

Yüzmek için denize giren gencin cansız bedeni bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için denize giren 21 yaşındaki Afganistan uyruklu gencin cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

Olay, Side Mahallesi, Side Mahallesi Küçük Plaj mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; denize giren Afganistan vatandaşı 21 yaşındaki Seyyid Babayi yüzerken denizde kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramasının ardından olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Side Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler gencin cansız bedenine kısa sürede ulaşarak karaya çıkardı. Gencin cansız bedeni savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.