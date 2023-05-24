Yüzme havuzunda boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde spor kompleksinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda boğulan genç, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Spor Kompleksi'nin yarı olimpik yüzme havuzunda meydana geldi. 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici, havuzda yüzerken bir anda gözden kayboldu. Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından suyun içerisinde olduğu fark edilen ve sudan çıkarılan Leblebici'ye ilk müdahaleyi kurs eğitmeni yaptı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz olay sonrası gencin cansız bedeni, nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kurşunlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Kula Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazında baba Mustafa ile ağabeyi Ekrem Leblebici, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Kaymakam Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan acı olayın hemen ardından Kula Kaymakamlığı'nca sorumlular hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi. - MANİSA