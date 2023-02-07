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Yüzlerce gönüllü yardım malzemelerini taşımak için insan zinciri oluşturdu

3. Sayfa Haberleri

Yüzlerce gönüllü yardım malzemelerini taşımak için insan zinciri oluşturdu Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen deprem felaketi bölgesine gönderilecek yardımların TIR'lara yüklenmesi için yüzlerce gönüllü bir araya gelerek insan zinciri oluşturdular.

Yüzlerce gönüllü yardım malzemelerini taşımak için insan zinciri oluşturdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen deprem felaketi bölgesine gönderilecek yardımların TIR'lara yüklenmesi için yüzlerce gönüllü bir araya gelerek insan zinciri oluşturdular.

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasına büyük ilgi olurken, Edremitliler yardımların yanı sıra yardımların tasniflenmesi çalışmalarında da gönüllülerin katılımıyla yaklaşık 24 saattir aralıksız sürüyor. Yine tasniflenen yardım malzemeleri yüzlerce kişinin oluşturduğu insan zinciri ile tırlara taşınarak deprem bölgesine sevk ediliyor. Şükrü Tunar Kültür Merkezinde oluşturulan yardım toplama merkezinde TIR'ların yüklenmesi için oluşturulan yüzlerce kişilik insan zincirine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da gecenin ilerleyen saatlerine kadar bizzat katılarak yüklemeye yardımcı oldu. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği kampanyada şuna kadar 6 tır yardım malzemesi bölgeye sevk edildi. Yardım kampanyası için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edremit Belediyesi Kahramanmaraş Balıkesir Edremit 3. Sayfa Yerel Haberler

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