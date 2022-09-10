Yüzerken boğulma tehlikesi geçiren turist kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapmakta olan Macar turist, denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapmakta olan Macar turist, denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Sudan çıkarılarak özel bir hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Macaristan uyruklu Anna Maria Szabo isimli kadın, Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize girdi. Denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın, sahilde görevli cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından sahile çıkarıldı. Sahile çıkarıldığında kalbi duran yaşlı kadına ilk müdahaleyi cankurtaranlar yaparken, yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucunda kalbi yeniden çalışan yaşlı kadın, yoğun bakım servisine alınmasına rağmen bir süre sonra yaşamını yitirdi. - ANTALYA