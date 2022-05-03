Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı - Haberler

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Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Köyceğiz, Fethiye- Muğla karayolu üzeri Beyobası Yuvarlakçay köprüsü'nde meydana geldi. 35 AC 1677 plakalı otomobilin Yuvarkaçay'a uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bir kişinin sıkışmış olduğunu belirledi. Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın içindeki sıkışan şahıs kurtarılarak ambulansa taşındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz, İtfaiye, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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