Yusufeli'nde yol inşaatının destekleme betonu çöktü... O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerleşim yerine taşınan ilçede yapımı devam eden viyadük ayakların hemen yanında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe sular alında kaldı.

Sular altında kalan ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yani yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Viyadüğün hemen yan tarafında bulunan yamaçta yapılan açık kazı destekleme betonlarının bulunduğu alanda gerçekleşen heyelanda, edinilen bilgiye göre can kaybı ve yalanma olmazken, heyelan anı ise saniye saniye cep telefonu kamera yansıdı.