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Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu Kayseri'de şehir dışından gelerek Ali Dağı'nda yaptıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu.

Yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de şehir dışından gelerek Ali Dağı'nda yaptıkları yürüyüşte kaybolan 2 kişi 3 saat sonra bulundu.

Edinilen bilgiye göre Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda meydana gelen olayda, Kırşehir'den misafirliğe gelen Enes Y. ve Furkan F., 10 kişilik arkadaş grubu ile birlikte dağda yürüyüşe çıktı. Arkadaşlarından ayrılarak dağa dikey tırmanış yapmak isteyen ikili, arkadaşları ile buluşma noktasına gelmedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Dağın tepe kısmından aşağıya doğru yapılan tarama çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 saat sonra yollarını kaybederek kaybolan Enes Y. ve Furkan F., ekipler tarafından bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - 3. Sayfa

Toros Dağları Kırşehir Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

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