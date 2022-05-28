Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar - Haberler

Antalya'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüş sonrası dağlık alanda mahsur kalan iki genç arkadaş, çok sayıda ekibin çalışmasıyla saatler sonra kurtarıldı.

Olay, Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güllük Dağı Gürkavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde ormanlık alan içerisinde yürüyüşe çıkan Ferat Aktaş (21) ve Burhan Çavuş (23) bir süre sonra yollarını kaybetti. Daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp olduklarını belirtip yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler uzan süren bir kara yolculuğunun ardından şahıslara akşam saatlerinde ulaştı. İki arkadaş ekiplerin çalışması sonrasında kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa