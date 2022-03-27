Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Haberler

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Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Adıyaman'da, bir kişi yürüyüş yaptığı park içerisinde bulduğu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Adıyaman'da, bir kişi yürüyüş yaptığı park içerisinde bulduğu cüzdanı polis ekiplerine teslim etti.

Karapınar Mahallesi Sümer Park içerisinde yürüyüş yapan Filiz Aran isimli vatandaş, park içerisinde bir adet kadın cüzdanı buldu. İçerisinde kredi kartları ve 190 TL para olan cüzdan için Filiz Aran durumu polis ekiplerine bildirdi. A. Y. isimli kadına ait olduğu tahmin edilen cüzdanı polis ekiplerine teslim eden Filiz Aran, herkesin bu tür durumlara karşı duyarlı olmasını istedi. Tutanak karşılığında cüzdanı alan polis ekipleri, cüzdan sahibini bulmak için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Yürüyüş yaparken bulduğu cüzdanı polise teslim etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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