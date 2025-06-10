Yürüyüş Yapan Gençler, Kanaldaki Yaban Domuzlarını Kurtardı

Yürüyüş Yapan Gençler, Kanaldaki Yaban Domuzlarını Kurtardı
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Iğdır'da yürüyüş yapan gençler, bir su kanalında mahsur kalan iki yaban domuzunu kurtarma girişiminde bulundu. Gençler, domuzları sudan çıkararak Doğa Koruma ekiplerine teslim etti.

Iğdır'da yürüyüş yapan gençler, kanaldaki yaban domuzlarını kurtardı

IĞDIR - Iğdır'da yürüyüş yapan gençler, kanaldaki yaban domuzlarını kurtardı

Iğdır merkez İskender Iğdır Caddesi'nde yürüyüş yapan gençler, yan taraftaki su kanalından gelen bir ses fark etti. Sesin geldiği kanalın başına giden gençler, suda iki yaban domuzunun sudan çıkmak için çırpındığını gördü. Buldukları ip ile domuzlardan birini sudan çıkaran gençler, domuzların kendilerine saldırmasından korktukları için hayvanları serbest bıraktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yakalanan yaban domuzları, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - 3.Sayfa
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