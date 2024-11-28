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Yürüyen Merdivene Ters Binen Vatandaşın İlginç Anları

Yürüyen Merdivene Ters Binen Vatandaşın İlginç Anları
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Bursa'da bir kişi, metrodan indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivene ters bindi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında ters yönde ilerlemeye çalışan adam, sonunda merdivenden inmek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Yürüyen merdivenlere ters binip ilerlemeye çalıştı... İlginç anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir vatandaş, metrodan indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivene ters bindi. Israrla ters ilerlemeye çalışan kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları sonrası tekrar aşağı indi. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da metroyla yolculuk yapan bir kişi, Osmangazi ilçesi Şehreküstü metro istasyonunda indikten sonra yukarı çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Fakat bindikten bir süre sonra çalışan yürüyen merdivenler aşağı yönde hareket edince, mağdur kalan vatandaş, dakikalarca ters bindiği yürüyen merdivenden yukarı çıkmak için seferber oldu. O anlar kameraya yansırken, bazı vatandaşlar şaşkın bakışlarla izlediği kişinin ne yaptığını anlamaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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