'Yürüyen ev' İzmit trafiğini altüst etti Kocaeli trafiğinde prefabrik yüklü tır, adeta 'yürüyen ev' gibi yola koyuldu.

'Yürüyen ev' İzmit trafiğini altüst etti

KOCAELİ - Kocaeli trafiğinde prefabrik yüklü tır, adeta 'yürüyen ev' gibi yola koyuldu. Yürüyen ev, park halindeki araçlardan dolayı beklemek zorunda kalınca trafikte de yoğunluk yaşandı.

Kocaeli trafiği bugün alışık olmadığı manzarayla karşılaştı. İstanbul Tarabya'ya teslim edilmek üzere yola çıkan prefabrik ev yüklü tır, bazı noktalarda zorluk yaşadı. 60 metrekare büyüklüğündeki prefabrik, hacminden dolayı adeta yürüyen ev görüntüsü verirken, yan yola girdikten sonra ilerlemekte güçlük çekti. Kartepe ilçesi D-100 yan yoldaki park halindeki araçlardan dolayı yürüyen ev yoluna devam edemedi. Park halindeki araçlar kaldırılıncaya kadar park yürüyen ev park halinde bekleyince, trafikte de yoğunluk yaşandı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de yolun belli bir noktasından itibaren trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı.