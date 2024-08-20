Üye Girişi
Haberler

Yürüyen Adam Selami Salman Evde Ölü Bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D100 Karayolunda yıllardır kilometrelerce yürüyen Selami Salman, Pendik'teki evinde ölü bulundu. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Yürüyen Adam" evinde ölü bulundu

D100 Karayolunda kilometrelerce yürüyen Selami Salman evinde ölü bulundu

İSTANBUL - D100 Karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman Pendik'teki yaşadığı evde ölü bulundu. Ekipler tarafından evde ölü bulunan Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, İstanbul Pendik ilçesi, Kavakpınar Mahallesi, Terzi Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı. Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Selami Salman Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Selami Salman yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selami Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul 3-sayfa Pendik Olaylar İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title