Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kasığından vurularak ağır yaralandı. Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı ADANA - Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kasığından vurularak ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler, yolda yürüyen Orhan K.'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda tabanca ile kasığından vurulan Orhan K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Orhan K'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Orhan K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, kaçan şüphelileri yakalama çalışması başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.