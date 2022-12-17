Yurtdışından emeklilik vaadi ile vatandaşları 1 milyon TL dolandırdı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vatandaşları yurtdışından emeklilik vaadi ile 1 milyon 186 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde vatandaşları yurtdışından emeklilik vaadi ile 1 milyon 186 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli şahıs jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, L.Ç. (33) ismindeki şüpheli şahıs vatandaşlara Suudi Arabistan'da yüklü miktarda parasının olduğunu, fakat vergilerini ödeyemediği için ülkeye bu parayı getiremediğini ve Suudi Arabistan'da işyeri olduğunu vatandaşları da orada çalışıyor gösterip Suudi Arabistan'dan sahte düzenlemiş olduğu evraklarla emekli edeceğini vaat etti. Şahısları bu yöntemle 1 milyon 186 bin TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Koçarlı İlçe Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN