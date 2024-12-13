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Yurtdışındaki Suç Örgütü Yöneticisinin Tetikçi Tuttuğu İddiasıyla Operasyon Düzenlendi

Yurtdışındaki Suç Örgütü Yöneticisinin Tetikçi Tuttuğu İddiasıyla Operasyon Düzenlendi
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Konya'da bir kişinin bacağından vurulması üzerine yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, yurtdışında yaşayan suç örgütü yöneticisinin talimatıyla tetikçi tutan 4 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve motosiklet kaskı ele geçirildi.

Yurtdışında yaşayan suç örgütü yöneticisinin tetikçi tutarak Konya'da bir kişiyi silahla bacağından vurması üzerine detaylı çalışma yapan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz 2024 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde motosiklet kaskı takan bir şahsın M.Ç. isimli bir kişiyi bacağından vurarak kaçması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda yaralanan kişinin abisinin yurt dışında yaşadığı, Avrupa'da faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin yöneticisi olduğu değerlendirilen N.A.'nın Konya'daki M.Ç.'yi telefonla arayarak abisinin kendisine borcu olduğu iddiasıyla para isteyip tehdit ettiği öğrenildi.

Yurtdışında yaşayan suç örgütü yöneticisi istediği parayı vermeyince tetikçi tuttu

İstediği parayı alamayan N.A. Türkiye'deki bağlantılarıyla M.Ç.'yi ve ailesini tehdit etmeye devam etti. Tehditleri sonuçsuz kalan suç örgütü yöneticisinin Türkiye'deki bağlantılı olduğu kişiler aracılığı ile Diyarbakır ilinden bulduğu tetikçiyi, son model lüks bir araçla Konya'ya getirerek keşif yaptılar. Ardından M.Ç. ye pusu kuran tetikçi motosiklet kaskı takıp M.Ç.'yi bacağından yaralayarak aynı lüks araçla kaçtı. Asayiş ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde suç örgütü üyelerinin şüpheliyi önce Aksaray iline ardından da Diyarbakır iline kaçırdığı tespit edildi.

Polislerin yürüttüğü titiz çalışmalarla yakalandılar

Operasyon için düğmeye basan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Aralık'ta saat 06.30'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda tetikçi ve bağlantılı olduğu 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ve 1 adet motosiklet kaskı ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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