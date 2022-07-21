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Yurt inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yurt inşaatında yüksekten düşen işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki öğrenci yurdu inşaatında kolon kalıbına beton dökülmesi esnasında yaklaşık 4 metre yüksekten yere düşen işçi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki öğrenci yurdu inşaatında kolon kalıbına beton dökülmesi esnasında yaklaşık 4 metre yüksekten yere düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. Aydın M. adlı işçi, kolon kalıplarına beton pompası ile beton aktarımı sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düştü. Kafa üstü yere düşen işçi, ağır yaralandı. Aydın M'nin yardımına birlikte çalıştığı işçiler koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen işçinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulunurken konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Aydın 3. Sayfa Haberler

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