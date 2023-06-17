Yurt genelinde YKS heyecanı başladı Yurt genelinde ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı Ordu'da üniversite hayali kuran binlere genç ve yetişkin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Yurt genelinde YKS heyecanı başladı

Yurt genelinde ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı

ORDU - Ordu'da üniversite hayali kuran binlere genç ve yetişkin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Türkiye'de 3 milyon 500 binden fazla adayın girdiği YKS heyecanı Ordu'da da yaşandı. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler ve sınava yeniden girecek olan vatandaşlar, sınav yerlerine saat 10.00'a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı, bazı adaylar ise saniyeler kala sınava yetişti.

Sınava son 15 dakika kala kapılar kapanırken, saat 10.15'de başlayan sınav saat 13.00'e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda, aileleri ise okul çevresinde ter döktü.

Aileler çocuklarının sınava güzel hazırlandıklarını ve şuana kadar heyecanlarının devam ettiğini belirterek, sınava giren tüm herkese başarıla diledi.

Tyt'de adaylar Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruyu cevaplamaya başlarken sınav süresi ise 165 dakika olarak belirlendi.

KONYA - Konya'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 3 milyon 527 bin 466 adayın gireceği YKS çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okula girdi. Görevliler ise sınav saati yaklaşırken mikrofonlardan süre ile ilgili hatırlatmada bulundu. Saat 10.00 itibarıyla binaların giriş kapıları kapatılırken, okul kapısının önünde de veliler heyecanlı bekleyişe geçti.

Tyt'de adayların soruları cevaplamak için 165 dakikalık süresi olacak. Tyt'ye giren adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

EDİRNE - İyi bir üniversite hayali ile sınava katılacak milyonlarca aday YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), bu gün saat 10.15'te başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT Saat 10.15'te başladı.

Bir yıl boyunca üniversite sınavına hazırlanan adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacaklar. Adaylar, ilk oturum için heyecanlı bir şekilde okulun yolunu tutarak sıraya girdi.

Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT sınavı okulda adaylar, okul önünde veliler için heyecanlı başladı. Sınava girecek binlerce aday sabahın erken saatlerinde okul önlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı. Adaylar sınav salonlarına belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek içeriye alındı.

Edirne'de de sınav için çocuklarını okul önlerinde bekleyen velilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Sınava giren çocukları için kimisi tespih çekti, kimisi ise Yasin okudu. Veliler Sınava giren çocukları için okul önlerinde dua etti.

Ebru Akyıl, erkek arkadaşını sınava getirdiğini belirterek çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Kızını 2. kez üniversite sınavına getiren Cenk Kutluer, "Kızımın ikinci sınavına giriyor. İlk üniversiteyi bitirdi şimdi başka üniversite için tekrar giriyor. Çok heyecanlıyız" dedi.

Nurgül Bal ise hayırlı olması temennisinde bulunarak herkese başarılar diledi.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesindeki sınava geç kalan bayan, tüm ihtimalleri göz önüne alarak sınav salonuna kadar gitti.

Salon yetkililerinin sınava geç kaldığı için sınava almadığı aday ise büyük üzüntü yaşadı. Göz yaşlarını tutamayarak ağlayarak giriş kapısından çıkarak gitti.

Kırklareli ve Tekirdağ'da sınav heyecanı yaşandı. Öğrenciler içeride ter dökerken velilerde dışarıda ter döktü.

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da üniversite hayali kuran binlere aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Türkiye'de 3 milyon 500 binden fazla adayın girdiği YKS heyecanı deprem bölgesi olan Malatya'da da yaşanıyor. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava gireceği okullara gelerek beklemeye başladı.

Sınava son 15 dakika kala kapılar kapanırken, bazı öğrenciler kılı kılına sınava yetişti. Saat 10.15'de başlayan sınav saat 13.00'e kadar sürecek. Sınava giren öğrencilerin ailelerinin okulların kapılarında heyecanlı bekleyişi sürerken, öğrenciler sınavda, aileleri ise okul çevresinde ter döküyor.

ARDAHAN - Ardahan'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınav günü şehir içi dolmuşlarının çalışmaması ise velilerin tepkisine neden oldu.

Ardahan'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi dolayısıyla sınav yerlerine gelen öğrenciler, kontrollerin ardından okullara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken dışarıda ise aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu. Bazı veliler ise şehir içi dolmuşlarının çalışmaması nedeniyle son anda çocuklarını sınava yetiştirdiklerini ve sınav günü şehir içi dolmuşlarının çalışmamasına tepki gösterdi.

Şehir içi dolmuşlarının çalışmadığına tepki gösteren Sevgi Toksöz, İki çocuğunu sınava getirdiğini fakat şehir içi dolmuşlarının sınav günü çalışmadığında polislerin yardımıyla sınav saatine yetişebildiklerini söyledi.

Toksöz, "Bugün iki çocuğumu üniversite sınavına girmek için sınava getirdim. Şehir içinde onlarca insan dolmuş bekliyordu ama dolmuş gelmedi. Benim imkanım yoktu ve polislerden yardım istedik onlar bizi sınav yerine getirdi. Ben kendi imkanları ile çocuklarını okutan birisiyim. Bugün bu dolmuşlar çalışmayacaksa ne zaman çalışacak. Bunun çaresine yetkililerin bakmasını istiyorum" dedi.

Çocuğu sınava giren Ufuk Ürker ise çocuklarını sınava getirdiğini söyleyerek, "'Bugüne kadar verdiğimiz emeklerin karşılığını inşallah bugün almak istiyoruz" dedi.

MUŞ - ÖSYM tarafından düzenlenen ve adayların başarısına göre öğrenim görecekleri üniversiteyi belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'ta da binlerce öğrenci, YKS maratonunda ter dökerken, aileler ise sınav merkezleri önünde bekleyişlerini sürdürdü. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına girecek öğrencilerden kimi sabahın erken saatinden itibaren okul bahçesinde beklerken kimi ise koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına giren Harun Çöklü, bir yıl boyunca çok çalıştığını belirterek, "Bir yıl boyunca emek vererek çalıştık umarım emeğimizin karşılığına alacağız. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. İnşallah bildiklerimi yaparım herkese başarılar dilerim" dedi.

BAYBURT - Bayburt'ta yaklaşık bin 500 öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları sınavı saatlerin 10.15'i göstermesiyle başladı.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda veliler güneşin altında Kur'an- Kerim okuyup, dualar ederek çocuklarını, yakınlarını beklemeye başladılar. Bir yıl boyunca emek vererek sınava hazırlanan öğrenciler TYT sınavında 165 dakikada 120 soruyu cevaplayacaklar. 3 oturum şeklinde gerçekleşecek olan sınavda Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi yarın 18 Haziran'da yapılacak. Yarın 10.00'da yapılacak Alan Yeterlilik Testinde 160 soru için 180 dakika süre verilirken, son oturum olan Yabancı Dil Testi ise yarın saat 15.45'te yapılacak, 80 soru için öğrencilerin süresi 120 dakika olacak.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Muhammet Yasin Kocatürk isimli öğrenci, rakiplerine başarılar dileyerek, sınav saati için beklemeye başladı. Kendini denemek için sınava girdiğini söyleyen ve kardeşiyle birlikte sınavda ter dökecek olan Hüseyin Çeker isimli vatandaş, "Öğrenci kardeşlerimizin yanı sıra kendimi denemek için sınava girdim. Yaşımız biraz geçti ama yine de sınava başvurdum. Özellikle sınavda da kardeşimle yarışacağız. Herkese başarılar diliyorum, hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Çocuğu sınava girecek olan Ahmet Çalışkan isimli bir diğer vatandaş, sınava hazırlanma sürecinde çocuğuyla birlikte yoğun bir sınav hazırlık sürecini yaşadığını ifade ederek, "Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Benim çocuğum da sınava giriyor. İyi hazırlandı, aslında biz de onunla birlikte hazırlandık, öyle söyleyebilirim. O yüzden aynı heyecanı onunla birlikte yaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

UŞAK - Uşak'ta 17-18 Haziran'da toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu 12 bin 918 adayın katılımıyla başladı.

Milyonlarca adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saatler 10.15'i gösterdiği sırada başladı. Uşak'ta da birçok aday, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri yerlere gitti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Adaylar, sınava dakikalar kala yapılan evrak kontrolleri ve üst aramalarının ardından sınava girecekleri sınıflara yerleşti. Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul bahçelerinde bekledi. Öte yandan sınava geç kalan bazı öğrencilerin ise koşarak yetişme telaşı da kameralara yansıdı