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Yurt Dışından Yasadışı Bahis Paneli Satın Alan 26 Kişi Tutuklandı

Yurt Dışından Yasadışı Bahis Paneli Satın Alan 26 Kişi Tutuklandı
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Adana merkezli 4 ilde yurt dışından yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 26 kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Adana merkezli 4 ilde yurt dışından yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 26 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis sitesi paneli satın alan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yurt dışı merkezli bir şirketin, yasa dışı bahis sitelerine altyapı hizmeti sağladığı belirlendi. MASAK kripto para cüzdanı adreslerine transfer yaparak bahis oynatmak amaçlı yasa dışı bahis paneli satın alan kişileri tespit etti.

Çalışmalar neticesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli, Ankara, Antalya ve Konya'da operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonda 4'ü kadın 32 kişi yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişide emniyetten serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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