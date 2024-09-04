Yurt dışından çalınan lüks araçlar Suriye ve Irak'a götürülmeye çalışıyorlardı

Yurt dışından çalınan lüks araçları Suriye ve Irak'a götürmeye çalışıyorlardı

Mersin'de piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan 14 lüks araç ele geçirildi, şüpheli 6 kişi hakkında işlem başlatıldı

MERSİN - Mersin'de, yurt dışından çalınarak, Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürülmeye çalışılan 11 araç ile liman sahasına bırakılan 3 araç ele geçirildi. Piyasa değeri 50 milyon lirayı bulan lüks araçlarla ilgili 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM ve Deniz Limanı Şube Müdürlükleri, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün eşgüdümlü çalışmaları neticesinde, yurtdışındaki çalıntı araçların transit olarak Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a götürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Mersin Liman sahasında bulunan konteynerlerdeki ikinci el araçlarla ilgili İnterpol veri tabanından yapılan sorgulamada 11 aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Araçların çalıntı olmaları sebebiyle ilgili firmalarca sorgu yaptırılmadan bekletildiği ve tekrar deniz yoluyla transit çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Çalıntı kaydı bulunan 11 araç ile aynı şekilde transit rejimlerine aykırı olarak liman sahasına bırakılan 3 araç olmak üzere toplam 14 lüks araca el konuldu. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili 6 şüpheliye yönelik ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet etme suçundan adli işlem başlatıldı.