Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı - Haberler

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Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yurt dışına kaçmaya hazırlık yapan 66 göçmen yakalandı

Mersin'de yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 66 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Mersin'de yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 66 göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bir grup yabancı uyruklu göçmenin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, 66 düzensiz göçmen ile 3 organizatörü yakaladı.

Gözaltına alınan organizatörler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mersin 3. Sayfa Haberler

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