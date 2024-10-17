Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Cezalı Şahıs Ordu'da Yakalandı

Ordu'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 45 suç kaydı bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yurt dışına kaçamadan yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Ekipler, Ordu Ağır Ceza Mahkemesince 'yağma' suçundan dolayı toplam 9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve toplamda 45 suç kaydı bulunan S.S. (34) isimli şahsın yurtdışına kaçacağı bilgisine ulaştı.

Şahsın yurtdışına kaçmasını engellemek amacıyla adli makamlar ile koordinasyon kuruldu, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosunca şahsın yakalaması aynı gün saat 21.52' de çıkarılarak UYAP sistemine düşümü sağlandı.

Ekipler tarafından yapılan operasyon ile yakalama kararının çıkarılmasının ardından şahıs elinde bavul ve kamufle olmak amacıyla kafasına şapka takmış bir vaziyette yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU