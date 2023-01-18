Yurt dışına kaçmak isteyen PKK/KCK üyesi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Yurt dışına kaçmak isteyen PKK/KCK üyesi, jandarma ekiplerince yakaladı. Yurt dışına kaçmak isteyen PKK/KCK üyesi, jandarma ekiplerince yakaladı. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.'nin Kofçaz ilçesine bağlı Karaabalar köyünde olduğunu tespit eden ekipler, A.G.'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu yakalanan A.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Operasyon Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yurt dışına kaçmak isteyen PKK/KCK üyesi yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.