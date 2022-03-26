Yurt dışına kaçırılmak istenen Bizans dönemine ait 15 bin 751 sikke Kapıkule'de yakalandı

EDİRNE (İHA) - Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda Erken Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ve bronz heykel parçaları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen devriye sırasında yurt dışına çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelendi. X-ray tarama cihazına sevk edilen tır, çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine arama hangarına alınarak detaylı kontrollere başlandı. Yapılan aramalarda tırın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulundu. Açılan paketlerde bulunan çeşitli türlerde Erken Bizans dönemine ait 15 bin 751 adet sikke ile bronz heykel parçası, incelenmek üzere Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa