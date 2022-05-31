Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi

Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.B'nin elindeki tarihi eserleri yurt dışına kaçak yollarla çıkarmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 9 el yazması kitap, 2 madalya, 2 testi, 1 tabak, işlemeli taşlar ile çeşitli objeler ele geçirildi, T.B. gözaltına alındı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title