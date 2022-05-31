Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi - Haberler

Osmaniye'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli T.B'nin elindeki tarihi eserleri yurt dışına kaçak yollarla çıkarmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda Antik Yunan, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 9 el yazması kitap, 2 madalya, 2 testi, 1 tabak, işlemeli taşlar ile çeşitli objeler ele geçirildi, T.B. gözaltına alındı.