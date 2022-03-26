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Yüreklerin ağza geldiği anlar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi seyir halindeki araçların önüne atladı.

ANKARA (İHA) - Bursa'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi seyir halindeki araçların önüne atladı. Kendi canını ve diğer insanların canını tehlikeye atan kişinin bu tehlikeli anları yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın en işlek ana yollarından biri olan Ankara Yolu'nda akli dengesi yerinde olmayan bir kişi seyir halindeki araçların önüne atlayarak yürekli ağza getirdi. Hem kendi canını hem de diğer insanların canını tehlikeye attığı bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Hızla gelen arabaların arasından ilerleyen kişi, en sonunda yolun karşısına geçmeyi başardı. - BURSA

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

Yüreklerin ağza geldiği anlar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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