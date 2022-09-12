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Yürekleri ağza getiren çatı tamiri

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Yürekleri ağza getiren çatı tamiri

Eskişehir'de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan çatı tamiri yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir'de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan çatı tamiri yürekleri ağza getirdi.

Porsuk Bulvarında bulunan bir binanın çatısına kiremit döşemek için çıkan üç kişinin, hiçbir güvenlik önlemi almaması korkuttu. Çatıda kimi zaman oturarak, kimi zaman da tehlikeli şekilde yürüyerek tamir yapan şahısları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Uzun süre çatıda tamir işlemine devam eden kişilerden biri çatının en uç noktasına kadar geldikçe yürekler ağızlara geldi. Öte yandan, havanın rüzgarlı olması tehlikenin boyutunu arttırdı.

(Erhan Can - Güvenç Açaroğlu - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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