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Yunuslar bayram öncesi kuş uçurtmadı

Yunuslar bayram öncesi kuş uçurtmadı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde denetimler yaparken, denetimlerin bayram boyunca süreceği öğrenildi.

Bursa'da Ramazan Bayramı öncesi Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, şehrin en yoğun olduğu bölgelerde denetimler yaparken, denetimlerin bayram boyunca süreceği öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle bayram alışverişinin yoğunlukla yapıldığı Kapalıçarşı, Uzunçarşı, Cumhuriyet Caddesi ve alışveriş merkezleri önünde denetimler yaparak adeta kuş uçurtmadı. Ekipler bayram alışverişine çıkan vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7/24 görev yapacak.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, denetimlerin bayram boyunca devam edeceği öğrenildi.

Sivil olarak görev yapan, zaman zaman kılıktan kılığa giren güven timleri de yaya trafiğinin yoğun yaşandığı noktalarda yaya devriye atarak yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve toplumsal olaylara karşı duyarlı olacak - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Ramazan Bayramı Bursa 3. Sayfa Haberler

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