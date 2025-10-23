Haberler

Yunusemre'de Başlıboş Sokak Köpekleri Koyun Sürüsüne Saldırdı

Yunusemre'de Başlıboş Sokak Köpekleri Koyun Sürüsüne Saldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başıboş sokak köpekleri, koyun sürüsüne saldırarak 3 koyunu telef etti ve 2'sini yaraladı. Koyunların sahibi, sokak köpeklerinin sayısının artmasının yerel tarım için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları koyun sürüsündeki 3 koyunu telef etti.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede babasından kalan arazide küçükbaş hayvancılık yapan Kılıç Kaya'ya ait koyunlara merada başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıda 3 koyun telef olurken, 2 koyun da yaralandı. Saldırıdan korkup kaçan 9 koyun da kaybolurken, koyunları arama çalışmaları devam ediyor.

Koyunların sahibi Kılıç Kaya, Emlakdere Gürle yolu boyunca oldukça fazla sokak köpeği olduğunu belirterek, kim olduğu belli olmayan insanların gelişigüzel mama veya yiyecek bırakarak bu köpeklerini beslediklerini, bunların yöre insanı ve üreticiler için tehdit oluşturduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.