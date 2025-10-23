Yunusemre'de Başlıboş Sokak Köpekleri Koyun Sürüsüne Saldırdı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başıboş sokak köpekleri, saldırdıkları koyun sürüsündeki 3 koyunu telef etti.

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede babasından kalan arazide küçükbaş hayvancılık yapan Kılıç Kaya'ya ait koyunlara merada başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldırıda 3 koyun telef olurken, 2 koyun da yaralandı. Saldırıdan korkup kaçan 9 koyun da kaybolurken, koyunları arama çalışmaları devam ediyor.

Koyunların sahibi Kılıç Kaya, Emlakdere Gürle yolu boyunca oldukça fazla sokak köpeği olduğunu belirterek, kim olduğu belli olmayan insanların gelişigüzel mama veya yiyecek bırakarak bu köpeklerini beslediklerini, bunların yöre insanı ve üreticiler için tehdit oluşturduğunu söyledi. - MANİSA