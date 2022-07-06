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Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunus timlerinin şok uygulamaları sürüyor

Kayseri'de Yunus timlerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Kayseri'de Yunus timlerinin şok uygulamaları devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve diğer ekiplerin katılımı ile Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bulunan cadde ve sokaklar üzerinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik şok uygulama yapıldı.

Yapılan şok uygulamada toplam 154 şahıs ve 32 araç sorgulandı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tragger Kayseri 3. Sayfa Haberler

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