Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü - Haberler

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Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev alan ve 'Yunus' olarak da bilinen ekipler Aydın'ın Efeler ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle bir şahsın bin 300 TL parasını çalan 2 kadın şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev alan ve 'Yunus' olarak da bilinen ekipler Aydın'ın Efeler ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle bir şahsın bin 300 TL parasını çalan 2 kadın şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay, Ata Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli bir şahsın iki kadın ile tartışma halinde olduğunu fark eden Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olaya müdahale etti. Şahsın, iki kadının bin 300 TL parasını çaldığını iddia etmesi üzerine olay yerine çağrılan kadın polis memurları tarafından şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. İsimlerinin E.İ. ve H.C. olduğu belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramasında çalındığı iddia edilen para ele geçirildi. Kadın şüphelilerin tırnakçılık yapmak için Söke'den Efeler'e geldikleri öğrenilirken, E.İ.'nin tırnakçılık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çalınan para da sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosikletli Polis Timleri, Türk Lirası, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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