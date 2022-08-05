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Yunus timlerinden kaçarken yakalandı

Yunus timlerinden kaçarken yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri kaçmaya çalışan bir şahsı yakaladı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri kaçmaya çalışan bir şahsı yakaladı. Yunus timleri şahsın kaçtığı güzergahta yol kenarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri Bağlık Mahallesi üzerinde devriye görevi yaptıkları sırada durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan şüpheliyi takip eden Yunus timleri bir sonra sonra şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Şüphelinin üzerine yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, kaçtığı güzergah üzerinde yol kenarına atılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıs ile ele geçirilen uyuşturucu madde NARKO Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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