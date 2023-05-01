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Yunus Timlerince 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yunus Timlerince 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin üst aramasında 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 kişinin üst aramasında 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.T. (28) ve O.A. (23) isimli şahısların üstlerinde ve yapılan çevre aramasında, 0,68 gram metamfetamin ve payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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