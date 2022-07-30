Yunus Timleri şüphelendikleri şahısta uyuşturucu buldu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilen bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Kayabaşı Mahallesi 145. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri O.Ş.'yi kontrol etti. O.Ş.'nin üzerinde yapılan aramalarda 6,74 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Ş., sağlık kontrolünden geçirilerek işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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