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Yunus Timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Yunus Timleri ruhsatsız tabanca ele geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin Servi Mahallesinde yaptığı çalışmalarda, T.K. (37) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya 3. Sayfa Haberler

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