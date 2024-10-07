Üye Girişi
Haberler

Yunus Polisler Aranan Dolandırıcıyı Yakaladı

Yunus Polisler Aranan Dolandırıcıyı Yakaladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yunus polisleri, 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı. D.B. adlı kadın, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde yunus polisleri, 2 ayrı suçtan kesilmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. D.B. adlı kadının yapılan sorgusunda, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından arandığı ve hakkında kesilmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan D.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Konak izmir Suç

Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi

Akdeniz'de korkutan deprem! Birçok ilimizde hissedildi

 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde 'incel' alarmı

81 ilde "İncel" alarmı! Telefonu inceleyen Emniyet harekete geçti

 Gazze'de 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu

İşte 1 yıldır süren soykırımın çok ağır bilançosu
19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş

"Oğlun kızımın beynini yıkadı intihar edecekler"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 7 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 28 Ekim Pazartesi okul var mı, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Son dakika: Deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? İkbal Uzuner olayı nedir? Osimhen'in sakatlığı bitti mi? Victor Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi? Deha Tuzcu kimdir? Deha Tuzcu tutuklanacak mı? Semiha Yankı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN | 7 Ekim Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Ekim İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Bornova, Dikili, Menderes'te sular ne zaman gelecek?
title