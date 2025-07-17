Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı'ndaki usulsüz işlemlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski başkan Şeref Ateş'in yakalandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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