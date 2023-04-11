Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın'da Yunus ekipleri son bir haftada yaptığı çalışmalarda çok sayıda aranan şahsı yakalarken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirdi.

Aydın'da Yunus ekipleri son bir haftada yaptığı çalışmalarda çok sayıda aranan şahsı yakalarken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yunus ekipleri Nisan ayının ilk haftasında da suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda, izinsiz kazı yapmak suçundan 2 yıl 1 ay ve yaralama suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olan şahısların da olduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 8 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalarda 18 şahıs değişik miktarlarda narkotik maddeler ile birlikte yakalanırken, 5 şahıs, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 4 adet Muşta ile yakalandı. Ayrıca motosiklet hırsızlığından aranan 1 şahıs çalıntı motosiklet ile yakalanırken, 4 şahıs 7 kilogram kıyılmış tütün, bin 400 adet bandrol, 12 bin 250 adet filtre ve 8 adet elektronik sigara ile yakalandı. Yunus ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN