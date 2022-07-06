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Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Uçburnu yakınlarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen bir can salı içerisindeki göçmenler için sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 19 göçmeni kurtararak Çeşme Limanı'na çıkardı. İhtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Çeşme 3. Sayfa Haberler

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