Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Çeşme açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Uçburnu yakınlarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen bir can salı içerisindeki göçmenler için sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 19 göçmeni kurtararak Çeşme Limanı'na çıkardı. İhtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yunanistan Çeşme 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yunanlıların geri ittiği göçmenler Çeşme açıklarında kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.