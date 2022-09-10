Yunan unsuları göçmenleri böyle geri itti 3. Sayfa Haberleri Yunan unsuları göçmenleri böyle geri itti Yunanlıların göçmenleri denizin ortasına bırakması saniye saniye görüntülendi Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile saniye saniye görüntülendi. Yunan unsuları göçmenleri böyle geri itti Yunanlıların göçmenleri denizin ortasına bırakması saniye saniye görüntülendi MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi, Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı ile saniye saniye görüntülendi. 9 Eylül 2022 tarihinde Bodrum'dan Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca yakalanıp Türk karasularına itilmesi, ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılması, saniye saniye kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi" ifadelerine yer verildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür İnsansız Hava Aracı Yunanistan Bodrum 3. Sayfa Güncel Haberler

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