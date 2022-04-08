Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 göçmen kurtarıldı - Haberler

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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 25 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, Narlıdere ilçesinde ise gezi teknesinde yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

NARLIDERE, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen 25 düzensiz göçmen kurtarılırken, Narlıdere ilçesinde ise gezi teknesinde yaralanan vatandaşın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Olay, 6 Nisan saat 15.12 sıralarında meydana geldi. Narlıdere ilçesi açıklarında bulunan gezi teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler gezi teknesinde bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaparak, tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, 6 Nisan saat 23.15 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen görevli ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan, Narlıdere, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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