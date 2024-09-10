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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 20 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 2'si çocuk 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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