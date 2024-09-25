Yunanistan, Türk Karasularına İtmekte Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik Unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 13 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA