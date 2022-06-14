Yunanistan sınırda silahla dehşet saçtı: 1 göçmen hayatını kaybetti Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında bulunan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 göçmen hayatını kaybetti. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Meriç Nehri'nin Türkiye tarafında bulunan göçmenlere ateş açılması sonucu 1 göçmen hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Alibey Köyü'nden geçen Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 kişilik göçmen grubu, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşler sonucu Afganistan uyruklu bir göçmen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan göçmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - EDİRNE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Meriç Nehri Yunanistan Meriç 3. Sayfa Haberler

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