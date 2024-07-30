Üye Girişi
Haberler

Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtildi, 30 Göçmen Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 30 düzensiz göç men kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan Fethiye Göçmen Muğla Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title