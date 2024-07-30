Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtildi, 30 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 30 düzensiz göç men kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 2 can salı içerisindeki toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA